目前正是鳳梨產季，營養師高敏敏表示，鳳梨營養價值極高，含豐富維生素C、類黃酮素、纖維，及鉀、鎂等礦物質，使它成為強大抗氧化劑，可減少心血管疾病及癌症機率，且可降血壓、解便秘，還是天然紓壓劑、維持心情平穩。

高敏敏在其臉書粉專表示，鳳梨營養素多、營養密度高，主要有6大營養素，包括豐富的維生素C、膳食纖維、礦物質鉀鈣鎂、生物類黃酮、葉酸、鳳梨酵素。

1. 維生素C可抗氧化，並強化黏膜防護力，且可提高鐵質的吸收率，因此飯後吃鳳梨，可讓該餐中的鐵質更易被人體吸收。

2. 豐富膳食纖維有助排便順暢。

3. 含豐富的礦物質，例如鉀可消水腫、降血壓；礦物質鎂、鈣除有助骨骼發育外，也是天然的舒壓劑，可維持心情平穩。

4. 生物類黃酮，屬於強大抗氧化劑，減少心血管疾病及癌症機率。

5. 葉酸：葉酸是製造紅血球的重要角色，還可減少疲勞感，且是胎兒腦部中樞神經發展的重要營樣素，是孕婦必備營養之一。

6. 鳳梨酵素：鳳梨的蛋白酶有助於分解蛋白質、促進腸胃消化與吸收。