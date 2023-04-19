女星梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》出道，擁有亮眼外型及火辣身材，因此獲得「國光女神」的美名，近日透過社群宣告復出演藝圈，未料就被爆出私密片在網路瘋傳，對象還是已婚富二代，讓她崩潰發文呼籲所有人不要再繼續散播。

梁云菲去年5月認愛圈外男友小銨，感情穩定發展，近日卻爆出不雅片外流，對此，她坦言心情相當低落，難過發文表示沒料到這樣的事情會發生在自己身上，原本害怕到只想要逃避一切，不想要多做回應，但想到有深愛跟想保護的人，便告訴自己必須勇敢跟面對，接著強調：「我真的很受傷，我男朋友更是不好受」。

梁云菲認私密片遭瘋傳，不過隨後便將PO文刪除。（圖／nanaliangbadgal IG）

梁云菲指出明明影片是好幾年前的事情，但卻不知道為何會遭到外流，眼見私密片在網路瘋傳，她再次呼籲所有人：「我現在能做的，只有拜託大家不要再散播影片」，如果發現還有人持續此行為，揚言會同步採取法律途徑，希望不要知法犯法，最後更心情低落寫下：「這是我目前用盡全力，所能打下的字句了」，不過隨後又將此PO文都刪除。

根據《鏡週刊》報導，影片中男主角友人透露當事者住在國外，是一名ABC，也是家族企業富二代，由於異性緣相當好，身邊不乏許多「友人」圍繞，至於影片拍攝的時間，並非梁云菲所言是在好幾年前，由於彼此說法兜不攏，也讓外界更加好奇兩人關係。

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