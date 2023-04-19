康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，教育部長潘文忠驚訝的反應，引發輿論嘩然。潘文忠今天進一步表示，康軒是引用學術研究用辭典來編教科書，教育部將請他們斟酌改引用專為中小學生使用的辭典來編書。

立委陳椒華17日在立法院質詢問「土豆」是什麼，潘文忠回答「我們的土豆是花生」。不過康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，潘文忠相當驚訝，認為這是大陸用語，出版社若誤寫，會請他們更正。

而根據康軒出版社回應原教材編寫目的是在於提示，生活中使用的一些不同語詞，講的都是同一事物，例如：土豆，也可稱為「 落花生」、「花生」、「馬鈴薯」、「洋芋」（參考自教育部重編國語辭典修訂本）；青椒，也可稱為「燈籠椒」、「 柿子椒」、「菜椒」、「大椒」（參考自農委會農業知識入口網），讓學生了解學名對於溝通的重要性。

對於康軒教科書將「土豆」解釋為「馬鈴薯」，潘文忠的驚訝反應，反而引起社會爭論，有些人認為康軒根本沒錯，潘實在是大驚小怪。

立法院教育及文化委員會今天審查《國民教育法》修正案，對於「土豆」議題，潘文忠會前接受媒體採訪時表示，有關教育部線上辭典有5類，不同版本有不同適用對象，康軒教科書採用的《教育部重編國語辭典修訂本》，內容從古到今相當廣泛，這是提供學術研究用途。

潘文忠表示，《教育部重編國語辭典簡編本》或是《國語小辭典》適合中小學生及出版社編教科書用，因此將請康軒出版社斟酌，重新檢視了解後，提出修訂。教育部也會請國家教育研究院據此原則來審定教科書。