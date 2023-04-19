前立委施台生之子、綽號「水餃」的施政男，3年前5月起多次致電台南知名靈骨塔吳姓業者，要求兌現其父生前口頭承諾給施父及他本人市價1.2億元的2000座塔位，由於業者未理會，「水餃」今年3月16、17日兩度夥同3名共犯當面恐嚇業者，「你再不處理，換我處理你」，警方受理業者報案，前天逮回施嫌等4人，依法送辦。

據了解，以「水餃」為首的暴力集團，近期十分活躍，除了向靈骨塔業者恐嚇取財，也在台南、高雄等地涉及向多處建築工地、新建工程、開發中心等意圖恐嚇或收取保護費，不只約公司負責人「喝咖啡」，造成對方心生畏懼，還有共犯在高雄鳳山一個案場還涉嫌將人牙齒打斷，行徑囂張，目前警方也持續擴大偵辦中。

警方指出，「水餃」從2020年5月起多次致電台南知名靈骨塔業者總經理及董事長等人，以當年襄助該中心籌建靈骨塔土地變更、取得及申請執照等事宜，獲被害人父親生前口頭允諾給予施台生900座納骨塔位、施政男納骨塔位1100座，迄今卻未兌現作為藉口，多次以電話或親自至公司索討塔位。

業者起初本來沒當一回事，施嫌等人前前後後致電恐嚇多次，今年3月16日、17日「水餃」施政男偕同施姓、葉姓及范姓共犯，登門恐嚇業者，要求吳姓業者兌現1億2000萬元的納骨塔位，若不從將動手處理，令吳男等2人心生畏懼而報案。

警方指出，該家業者為合法經營，董監事會議記錄或其他文書均無法證明水餃等人索取塔位真實性，水餃等人也無法提出相關證明。由於施台生上月底病逝，警方等到施家辦完喪事，本月17日在台南市北區於施嫌的融資公司處，將施嫌等4人逮捕到案，訊後依恐嚇取財等罪嫌將4人移送法辦。

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