民安9號演習13日於台中市登場，美國在台協會（AIT）人員現身觀摩台。（中時資料照／潘虹恩攝）

為加強我軍戰力，傳出美軍已派出200名教官來台協訓國軍，對此，財經專家黃世聰曝光美軍曾採行的新兵訓練部分內容， 強調重視城鎮戰與毒氣攻擊演練，讓資深媒體人劉寶傑不斷驚呼「嚇死我了」。

針對美軍教官來台「指導」，且傳出多數進駐陸軍新訓中心及後備旅以提供建議，國防部昨（18）日表示，對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升國軍戰力作為，樂觀其成，但細節不便說明。

黃世聰17日在政論節目《關鍵時刻》表示，美軍的新兵訓練時長為22周，其中由於現代戰爭較少有機會在荒郊野外作戰，因此會花60個小時進行城鎮戰訓練。新兵們會在假城鎮訓練場，接受戰術與走位等訓練，這樣一套訓練下來，至少會消耗掉2500發子彈，「真的是實戰，手把手的教你」。

黃世聰說，美軍的新兵訓練還會演練遭遇化武攻擊之情況，教官會將配戴防毒面具的新兵關在密閉空間內，並點燃刺激性氣體，測驗新兵面對毒氣時的反應，甚至還會要他們拿下面具。黃世聰並認為，此次來台美軍教官皆具真正實戰經驗，會真的把所有戰場可能會遇到的狀況全都模擬一遍，讓國內學員們去應對，而現在陸軍特戰部隊已採美式訓練，搞不好一般部隊未來也會是如此，讓劉寶傑驚呼「嚇死我了！」