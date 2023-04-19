男星明道3年前與前女團Kiss成員王婷萱結婚，同年四月生下兒子，而明道在今(19)日在微博發文驚喜宣布老婆懷有第二胎，並揭曉寶寶性別「即將迎來我的小公主，湊成一個好字了」。

明道今（19）日在微博上曬出寶寶性別揭曉派對的影片，當中可見他、老婆及兒子在台上打開黑色箱子準備揭曉二胎寶寶性別，當盒子打開看見粉色汽球飛出來的那一刻，一旁挺著五個月孕肚的妻子抱著兒子興奮的跳起來，根據《鏡週刊》報導，夫妻倆事前都不知道寶寶性別，而是事前將婦產科醫師的信封交給活動公司處理。

據悉，近年來將事業重心轉往大陸的明道，疫情後將老婆與兒子留在台灣，自己獨自在外打拚，而日前抽空回台為兒子慶生，同時也藉由這次的慶生會向大家宣布老婆懷二胎與寶寶性別，一直想要女兒的夫妻倆在揭曉那刻看得出非常開心；而根據親友透露，兩人這次是自然受孕。

此外，先前明道才被拍到他與陳喬恩私下聚餐，兩人勾肩走在一起的畫面曝光後，也讓許多粉絲十分感動直呼「夢回《王子變青蛙》」而據傳兩人將會有新戲合作，陳喬恩也預約要當明道女兒的乾媽。