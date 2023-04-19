立法院交通委員會今日邀請NCC國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，現場火藥味十足，在野立委連番砲轟，除要求鏡電視撤照，也大喊要陳耀祥下台，並要民進黨立委別再護航。
立委曾銘宗表示，根據美麗島3月民調顯示，高達72.3％民眾認為陳耀祥已被列為貪瀆被告，應馬上停職候查，陳耀祥違法裁罰，甚至關掉中天新聞台，如今在行政訴訟竟然「八連敗」，他當公務員幾十年沒見過這種事，陳耀祥應該要下台了。
立委陳椒華表示，鏡電視申設案有諸多爭議，立法院多次要求NCC徹查洩密，但NCC提出的調查報告敷衍塞責，極盡護航之能事，陳耀祥已不適任。
立委費鴻泰強調，陳耀祥在鏡電視申設中，不斷地護航鏡電視，中間還透過洪耀福傳話，這到底是蔡英文的意思，蘇貞昌的顏色，或是陳建仁的顏色，陳耀祥把獨立中立的NCC搞得髒兮兮，要求民進黨立委不要再護航了，應立即要求陳耀祥下台。
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