中新網19日報導，當地時間4月18日，一架編號8B5112的印尼翎亞航空（TransNusa）ARJ21飛機從印尼雅加達起飛，2個小時後平穩降落在印尼峇里島伍拉賴國際機場，完成在印尼的首航。當日，大陸自主研製的噴氣式客機ARJ21完成雅加達至峇里島的首航，正式投入商業運營。

綜合陸媒此前報導，噴氣式區域航線客機ARJ21於去年12月18日正式交付首家海外客戶印尼翎亞航空，象徵大陸國產噴氣式客機首次進入海外市場。

該客機為95座全經濟艙布局，客艙內飾、旅客座椅和外部塗裝均為客戶訂製化打造。機身外部塗裝是以翎亞航空LOGO色調為基礎的設計圖案，藍色代表天空，黃色代表人類，綠色代表大地。

公開資料顯示，ARJ21飛機是中短程渦扇區域航線客機，航程2225至3700公里，主要用於中心城市與周邊中小城市的輻射型航線，具有良好的高溫性能、抗側風能力和夜航運營性。該機型現已交付近百架，開通300多條航線，通航100多座城市，安全運送旅客超過560萬人次。

報導稱，近年來，中國商飛公司緊緊圍繞大陸「一帶一路」布局，在海外市場合作、適航認證、客戶培訓、航材保障等方面，進行開創性、創新性探索和實踐，使ARJ21飛機「出海」條件不斷成熟。