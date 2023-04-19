日本央行4月初公布的短觀報告，與路透社這份調查基本上是吻合的。當時，日本政府指出，受到原物料上漲影響，當地大型製造業者已經連續5個月都樂觀不起來，服務業則是有完全不同的情緒。
路透社表示，日本中大型製造廠商4月信心指數為負3，跟3月一樣並沒有好轉，不過，未來3個月可望反彈到正7。至於服務業，則是從3月正21，小增至正24，創12個月以來新高。但是，未來3個月恐怕會下修至正19。
經路透社查訪，發現過半日本製造業者的信心，在4月已連續4個月都是處於悲觀氛圍，主要原因還是全球經濟成長有雜音，導致出口不佳所致。不過，從事餐飲或零售的服務業者，信心卻是連續兩個月明顯改善。
日本央行4月初公布的短觀報告，與路透社這份調查基本上是吻合的。當時，日本政府指出，受到原物料上漲影響，當地大型製造業者已經連續5個月都樂觀不起來，服務業則是有完全不同的情緒。
路透社表示，日本中大型製造廠商4月信心指數為負3，跟3月一樣並沒有好轉，不過，未來3個月可望反彈到正7。至於服務業，則是從3月正21，小增至正24，創12個月以來新高。但是，未來3個月恐怕會下修至正19。
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