日本央行4月初公布的短觀報告，與路透社這份調查基本上是吻合的。當時，日本政府指出，受到原物料上漲影響，當地大型製造業者已經連續5個月都樂觀不起來，服務業則是有完全不同的情緒。

路透社表示，日本中大型製造廠商4月信心指數為負3，跟3月一樣並沒有好轉，不過，未來3個月可望反彈到正7。至於服務業，則是從3月正21，小增至正24，創12個月以來新高。但是，未來3個月恐怕會下修至正19。