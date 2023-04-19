台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，副總統賴清德獲33.4％支持，新北市長侯友宜以29.7％居次，民眾黨主席柯文哲22.6％緊追在後，與上月相比，侯上揚4.9個百分點。對此，國民黨立委王鴻薇認為，侯近日談話與動作都有參選態勢，讓支持者陸續回籠。王鴻薇也提到，民眾很期待侯友宜談論國家大事以及國際關係，必須在這部分做準備，只要論述夠強就能獲更多支持。

據台灣民意基金會民調顯示，33.4％支持賴清德，29.7％支持侯友宜，22.6％支持柯文哲，8.5％尚未決定。賴清德雖領先侯友宜，但較上個月下滑，而賴領先侯的幅度從11.4個百分點，縮小到3.7個百分點。交叉分析選民背景後發現，男性選民的最愛是賴清德，有3成6；女性選民的最愛則是侯友宜，有3成3。

對此，王鴻薇今(19)日接受《中評社》訪問時表示，侯友宜支持度上揚，恐與其談話與動作都出現參選態勢有關，支持者認為侯友宜準備好了，因此陸續回籠。王鴻薇強調，國民黨內希望徵召的時間能加速，因為時間拖越久，對國民黨2024參選人越不利。

王鴻薇也提到，侯友宜雖有政治魅力，對於國家大事、國際關係卻較少談論，但這些論述是民眾期待的，因此必須做這方面的準備，並組織強大的國政顧問團。王鴻薇進一步指出，未來若有突發性的國際事件、兩岸情勢等，若國政團隊能幫侯友宜做適當論述，侯論述夠強，就能有更多選民支持。