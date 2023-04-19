無偵-8無人偵察機

根據美軍外洩的評估顯示，解放軍可能很快就會部署至少達音速3倍的高空間諜無人機，而這將大幅提高中方執行監視任務的能力。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）18日報導，美國國家地理空間情報局（NGA）的密件顯示，解放軍獲取的技術進步，可以幫它瞄準台灣周邊的美國軍艦和相關區域的軍事基地。

文件中日期為8月9日的衛星圖像顯示，有兩架無偵-8無人偵察機在距離上海約350英里（約563公里）的華東空軍基地。這款無人機是尖端監視系統，可以幫中方搜集即時地圖資料，在未來戰爭中，為戰略提供資訊，或執行飛彈打擊。

評估並說，解放軍「幾乎肯定」在這解放軍東部戰區轄下的基地成立了第一支無人機單位。而這些密件是21歲的美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）在Discord上所外洩的大量軍事機密之一，從中可以看到無偵-8的相關影像和評估。