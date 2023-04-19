直播主天后闆妹，六年來憑藉直播帶貨賺進11億營業額，日前她於小S節目中提到，因找來小S與許老三代言商品讓她業績翻倍；此外，也分享育有三個孩子的她，只要出國一個月，孩子的治裝費就高達50萬，其中她買給女兒的名牌小包竟要價百萬，讓小S聽到當場嚇壞。

天后闆妹日前於節目《小姐不熙娣》中分享育兒經驗，她透露如果有出國血拚，小孩的治裝費就可高達50萬以上，且光是4歲兒子她就可以買到40萬，接著，她也秀出孩子們8萬塊的精品娃娃，而且還一口氣買了三個，讓她自己也忍不住笑說：「媽媽自己喜歡，最後變成我的裝飾品！」

此外，她再拿出一顆DIOR的名牌小包讓來賓猜價錢，起初大家都表示大約十多萬最多三十萬，但真實價格竟高達上百萬，讓小S聽到後嚇到從椅子上跌下來，她坦言，這顆包全台只有一顆，必須珍藏起來，並要將它當作給12歲女兒的禮物，之後誰喜歡就給誰。

然而，她也解釋自己會買精品給孩子的原因「總不能爸媽出門都穿精品，小孩穿得很隨便，我會批評那種父母，如果走在路上看到的話！」且她不光是寵愛自己的孩子，她日前出國時也幫好友王思佳的女兒買了四件總價10多萬的衣服，這讓小S不禁追問「小孩看到名牌真的會開心嗎？」她則表示：「她會珍惜，但不懂的品牌，我自己還比她還失心瘋」。