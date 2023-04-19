胡潤研究院18日發布《2023全球獨角獸榜》，列出全球成立於2000年之後、價值10億美元以上的非上市公司，中國以316家獨角獸企業排名全球第二，僅次於美國。此外，前十名中，中國占有五席，字節跳動蟬聯第一。

據澎湃新聞，總體來看，全球有1361家獨角獸企業，總估值4.3兆美元，分佈在48個國家，271座城市。美國以666家獨角獸企業排名第一，中國以316家獨角獸企業排名第二。

全球獨角獸企業總價值4.3兆美元，79％的獨角獸企業銷售軟體和服務，主要來自金融科技、軟體服務、電子商務和人工智慧。21％銷售實體產品，主要來自新能源、生物科技、食品飲料和半導體。

從企業來看，排名前三的企業分別是字節跳動、SpaceX公司、螞蟻集團，價值分別為1.38兆元人民幣、9450億元人民幣、8300億元人民幣。

從獨角獸企業的城市分佈來看，北京和上海分別以79家、66家獨角獸的成績，排名全球獨角獸總部城市榜單第三、四位。京滬之外，中國城市入圍全球榜單前十的還有深圳（33家，第六位）、廣州和杭州（同為22家，並列第八位）。

此外，胡潤瞪羚企業是成立於2000年之後，價值5億美元以上，最有可能在三年內成為「獨角獸」公司。按城市分佈，目前上海、北京、深圳、杭州擁有的瞪羚企業佔比更高，未來可能會成長為更多的獨角獸企業。