台灣高檢署檢察官黃錦秋，因任職警政署政風室主任期間，與偵辦地下通匯案主嫌郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝曾數度出入郭男的「88會館」與業者的「睿森銀樓」、「88會館」私人招待所，引發議論。台灣高檢署調查後，移請檢察官評鑑委員會個案評鑑。據了解，檢評會已發出通知，將於5月5日約詢黃錦秋說明。

郭哲敏因經營地下匯兌遭檢警約談，結果他在調查行動前出境，加上事後爆出有多名高階警官及檢察官曾出入郭的88會館招待所，引發軒然大波，台灣高檢署及警政署即展開調查，並於今年1月13日公布調查結果。高檢署認為高檢署檢察官黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝2人違反《檢察官倫理規範》，移請檢評會個案評鑑。

據指出，檢評會接獲高檢署調查報告後立案，已於上月開會，認為有請黃錦秋說明必要，已通知黃女5月5日針對高檢署調查報告內容，提出說明。

檢察官評鑑委員會由13名委員組成，包括法官代表1人、檢察官代表3人、律師代表3人、社會公正人士6人，本屆主席是最高檢察署主任檢察官呂文忠。

依規定，受個案評鑑的檢察官得委任律師為代理人，可向檢評會聲請調查證據，並可採書面表示意見或到會陳述意見，經檢評會調查後，由全體委員無記名投票表決，若認受評鑑檢察官違失情節重大，有懲戒必要，可決議報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理或監察院審查。