勞動部長許銘春日前備詢時，因補助高雄「25淑女事件」紀念活動與民進黨立委楊曜槓上，許為此哽咽落淚，還當場離開備詢台嗆「我不幹了」；雖然高雄市政府勞工局已在18日撤回補助申請，不過網友仍要求許說到做到，酸「我不介意3000萬，我只介意你辭了沒」。

楊曜日前在立法院質詢時，針對就安基金補助高雄25淑女事件紀念活動3000萬元一事進行詢問，質疑許銘春是在拍高雄市長陳其邁馬屁；許則解釋通勤過程發生意外都屬職災事件，無法接受楊所謂「拍馬屁」等言詞，當場說「委員如果你要硬扣說我拍誰的馬屁，這個我沒辦法接受，謝謝」，接著直接退出備詢台，還嗆「我不幹了，可以吧？」並哽咽落淚。

高市勞工局18日主動撤回補助申請，並指出高雄每年都有相關紀念，也感謝勞動部重視女性工殤事件，但因考量該計畫遭外界誤解，甚至被質疑補助縣市額度有差異，導致美意遭受蒙塵，因此主動函文勞動部撤回相關計畫。

不過此事仍無法緩解網友在《中時新聞網》、PTT等平台議論，酸「若沒被同黨委員爆出，就不會被高雄勞工局撤出」、「做這個紀念活動花三千萬？錢太多了嗎？」「 我不介意3000萬，我只介意你辭了沒」、「錢收回跟辭職是兩碼事」、「講要辭講的那麼激動，還不是死皮賴臉著不走，笑死」。