●聯準會「鷹王」、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二在接受路透社訪問時表示，聯準會應該繼續升息，因為最近的數據顯示通膨仍未消退，且可能繼續升高。投資人預期不久後美國經濟就會陷入衰退、聯準會就會降息，但事實上美國的勞動力市場仍然強勁，現在似乎不是預測今年下半年經濟將衰退的時機。

●亞特蘭大聯準銀行總裁爾波斯蒂克（Raphael Bostic）表示，聯準會未來最有可能還會再升息一次。

●美國財政部公布，財政部長葉倫周五將發表演說，談論美中兩國的經貿關係，包括國家安全考量、健康的競爭與合作關係、氣候轉遷、債務減免等議題。

●美國商務部公布，3月新屋開工收減少0.8%，以年率計為142萬戶，少於市場預期的140萬戶。建築許可數減少8.8%，以年率計為141.3萬戶，少於市場預期的145萬戶。

●根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存減少267.5萬桶，汽油和餾分油庫存分別減少102萬桶與190萬桶。位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣上周原油庫存增加60萬桶。

●周二美元指數尾盤下跌0.362%，中國第一季經濟成長率達4.5%，優於市場預期，以及英國政府支持英鎊和市場普遍預期聯準會將在5月進行最後一次升息，都給美元帶來壓力。

●受美元走貶和美國債息下滑提振，周二紐約6月期金漲12.7美元或0.63%，收在每盎司2019.7美元，盤中一度站上2024.6美元。

●中國經濟報喜有利於原油需求前景，但伊拉克可能與北部庫德地區化解產油糾紛使供油恢復正常，周二國際油價幾近持平。紐約期油收漲3美分或0.04%，報每桶80.86美元。倫敦布蘭特期油收漲1美分或0.01%，報每桶84.77美元。