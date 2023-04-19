周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.78點或0.38%，為468.62點，並維持在近一年高點；旅遊休閒股上漲2.1%，漲幅最大，並來到2021年11月以來最高點。

英國博彩公司立博(Ladbrokes)母公司Entain在公布較高的季度淨博彩營收之後，股價上漲7.2%，為旅遊休閒股表現最好的個股。

易捷航空(easyJet)上漲1.6%，報519英鎊，此前該公司公布全年獲利將超出市場預期。

業務主要面對中國的礦業股升1.4%。主要奢侈品公司，包括LVMH集團、酒商保樂力加(Pernod Ricard)、愛馬仕國際都上漲在0.5%至1.6%之間。

資料顯示，中國第一季GDP為年增4.5%，季增2.2%，主要是新冠疫情嚴格封控的結束，提振了成長。

RBC Brewin Dolphin市場分析師Janet Mui說：「許多好消息已經反映在(股票)價格上。展望未來，問題會是：中國重新開放的故事在多大程度上會繼續持續」。

銀行股上漲1.3%，收復了周一大部分失土。

在經歷了艱難的一個月之後，由於對銀行系統的擔憂有所緩解、通膨出現降溫跡象，以及歐洲央行政策官員發表總體強硬的評論，都讓銀行業的信心有所改善。

高盛將歐洲央行(ECB)的最終利率預期，從3.5%上調至3.75%。但是對歐洲央行今年5月是加息25基點還是50基點，仍保持謹慎未定的態度。

丹麥助聽器公司Demant在提高2023年財測指引之後，股價大漲10.2%。

根據德國ZEW調查，隨著金融市場看到未來數個月信貸條件趨緊，4月的投資人信心出人意料地下降。