躍獅智醫城藥局旗艦館位於敏盛智醫城二號館1樓，在敏盛智醫城這個智慧醫療場域中，扮演傳遞健康管理與服務的角色，因此邀請X-Foodie與璞園領航猿籃球隊共同合作，融合餐飲、運動等與健康生活息息相關的特色元素。

X-Foodie提供低卡、高蛋白的飲品與輕食，滿足客人享受美食無負擔；璞園領航猿實體專櫃展售領航猿周邊商品、領航猿╳躍獅聯名商品，以及運動營養補充品。智醫診所APP充分呈現了敏盛智醫城智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，民眾可以全程使用APP完成就醫流程，也可以連結到躍獅線上電子商城進行商品選購。

躍獅健康公司自2018年加入敏盛醫療體系，目前全台共有101個門市，2020年開始對集團貢獻獲利，2022年稅前淨利3,106萬元，較2021年成長10.76％。

AI時代來臨，躍獅連鎖藥局也積極應用資通訊科技(ICT)健康及醫療照護領域，在2019年4月與資策會合作，創設全台第一間智慧藥局，提供以大數據分析為基礎的全人照護服務。