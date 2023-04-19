美國針對大陸晶片業發動一波又一波的制裁，目的是為了打擊大陸發展高科技的實力，以降低國安威脅，然而美國企業似乎很難放棄大陸這塊大餅，有數家美企仍參與本周登場的大陸集成電路製造年會，甚至成為主要贊助商。

日經亞洲評論報導，包括美國企業應材、科林研發（Lam Research）及科磊（KLA）德國西門子都出手贊助此次活動，顯示全球晶片業者仍渴望與大陸保持關係，畢竟大陸是最大的晶片與晶片製造設備消費市場。

報導提到，廠商會在活動中發放文宣，甚至透過座談分享公司當前的營運計畫以及未來的營運規劃，也有可能暢談美中競爭關係與晶片業景氣。

不具名的晶片業高層表示，「失去大陸市場不僅會傷害全球營運表現，還會將成長機會拱手讓給當地（大陸）的競爭對手。」

清華大學教授、大陸半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍就說，「美國及其盟友試圖在先進領域遏止大陸發展，但北京將加快努力，推動半導體領域的自力更生。」

目前大陸晶片製造業的頂尖水準落在14奈米左右，距離業界頂尖的3奈米或2奈米技術有段不小落差，想要推進技術勢必需要更先進的機台與技術，在缺少國外的協助下，大陸晶片業的處境相當艱困。