台灣海峽今天凌晨3、4點左右有一大條「颮線」強對流胞靠近北台灣，非常嚇人，氣象粉專「台灣颱風論壇」還緊急發文提醒有「斬台刀」颮線夜襲，結果等半天北部卻沒下雨。氣象局長鄭明典解釋，原因是雨區因氣流影響，繞台灣北部地形從海面上而過，閃開台灣沒登陸。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今凌晨4時左右在臉書PO出一張雷達回波圖，指出有「斬台刀」颮線夜襲，不講武德；台灣颱風論壇分析，台灣西北方凌晨4時的海面上有條颮線發展得相當好，如果持續照過去的移動方向和速度前進，有機會摸到北部地區的沿海，帶來強陣風、短時強降雨和雷擊，「沿海地區首當其衝要特別留意哦！」

但颮線最後卻未如預期影響台灣，往東移就減弱了，鄭明典在臉書解釋，這是因為氣流繞台灣地形而過。他表示，比對氣流線分析，凌晨3點看到的回波，約略是台灣東側來的高壓迴流和南海上來氣流的交界面，因高壓迴流相對穩定，因此繞台灣地形北上的特徵明顯，連帶影響對流回波的結構，雨區繞了台灣北部地形而過。

鄭明典指出，颮線沿著黑色箭頭，繞台灣地形而過，未影響台灣帶來降雨。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典表示，後面接續的鋒面雨區離台灣還有點距離，在雨區到達之前氣溫還是會偏高。氣象局表示，北方鋒面今天逐漸接近中，西半部逐漸轉為有陣雨或雷雨的天氣，降雨情形越晚越明顯。