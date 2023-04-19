開槍白人屋主萊斯特（Andrew Lester）。（圖/ 美聯社）

美國16歲非裔少年亞爾（Ralph Yarl）因為按錯門鈴，慘遭屋主開了兩槍，總統拜登今天承諾，一旦亞爾康復，會邀請他前來白宮。涉嫌開槍的白人年長男性屋主已向當局自首。

密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）的16歲非裔青少年亞爾（Ralph Yarl）13日晚間前去接回他的雙胞胎弟弟時，因按錯門鈴被前來應門的84歲白人男性屋主萊斯特（Andrew Lester）朝著前額及右前臂各開一槍。

法新社報導，拜登今天譴責這起事件是美國未能解決槍枝暴力猖獗的又一案例。

拜登推文寫道：「沒有家長應該擔心孩子會在按錯門鈴後遭到槍擊。我們必須繼續對付槍枝暴力。」拜登指出，他前一晚已和亞爾及他的家人通過話。

拜登補充表示：「芮爾夫（亞爾），一旦你感覺好些了，我們會在橢圓形辦公室（美國總統的正式辦公室）相會。」

地方檢察官湯普森（Zachary Thompson）表示，涉嫌開槍的84歲槍手萊斯特昨天被控犯下一級傷害罪和從事武裝犯罪行為。

克萊郡（Clay County）警方發言人告訴法新社，萊斯特今天已自首。

根據法院文件，萊斯特表示他以為這名青少年試圖要闖入他家，便隔著玻璃外門開槍擊中他。萊斯特的保釋金定為20萬美元。

有消息指出，萊斯特起初在遭到拘留24小時後，沒有受到任何指控就被釋放，使得這起案件在週末引發公憤。

堪薩斯市長魯卡斯（Quinton Lucas）今天對美國有線電視新聞網（CNN）表示：「假裝種族不是整個現況的一部分，就是逃避現實。」

亞爾的母親納格貝（Cleo Nagbe）今天告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）說，亞爾已經出院，在家中持續休養。

納格貝說：「他去按電鈴，本來應該待在外面，他的弟弟們會跑出來、上車，然後一起回家。」

「他站在那裡時，他的弟弟們沒有跑出來，反而是他的身體挨了幾枚子彈，而不是雙胞胎弟弟們的飛撲擁抱。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120419