台灣人以熱情好客聞名，一名網友好奇為何台灣人這麼友善，引起網友討論，不少外國旅客留言分享在台觀光的美好體驗，稱台灣人熱心助人不求回報，但也有人認為台灣人只對西方旅客較友善，特別是西方面孔的旅客，因此讓人感覺有點像雙面人，也讓人感覺好像熱情友善都是表面的假象。

一名網友昨在網路論壇《Reddit》上詢問，是什麼讓台灣人這麼友善？是從小被灌輸了什麼人生哲學嗎？引起網友討論。有人留言說，身為外國遊客，他發現台灣人熱情好客，不但願意花時間幫他，還會帶他四處參觀，甚至花錢請客，且完全不求回報，只說「以後我去你的國家，你再招待我！」

不過，也有網友搖頭直呼，台灣很多都雙面人，熱情友好都只是表面的假象，只有短時間互動才有，而且台人特別偏好有西方面孔的觀光客。「台灣人只對白人、西方人友好」、「我覺得這裡有很多雙面人」、「台灣人的友善很表面」。

另也有在台工作的外國人說，台人在職場與私生活完全不同，台灣人私下很熱情好客，但在職場上精神壓力也很大，也相對內向。不過相關貼文被轉到PTT以後，遭到不少台灣網友吐槽說，工作和生活從來都是兩回事，除了台灣之外，很多國家都是工作與生活分開吧？哪個國家的職場不是講求工作績效，而是講求同事之間友不友善、熱不熱情？