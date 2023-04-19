【全程字幕】柯文哲訪美秘密行程！會見AIT新任主席羅森伯格 曝談到台美「這件事」 @ChinaTimes ​

有意角逐2024總統的台灣民眾黨主席柯文哲在美國時間12日從紐約追加行程飛往華府，於13日拜會美國在台協會總部，會見AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger），原先保密到家的行程如今曝光。柯文哲美東時間18日受訪證實此事，他透露自己向美方提及，美國應該要幫助台灣參加區域經濟組織，目前台灣在全世界只有ICT產品是免稅，等於是把所有雞蛋放在同一個籃子，因此應讓台灣經濟比較平均的發展。

民眾黨主席13日拜會美國在台協會總部，會見AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。（民眾黨提供）

柯文哲美東時間18日上午在飯店受訪時談起會見羅森柏格一事，他表示，這行程是AIT安排的，他向羅森柏格表示，美國應該要幫助台灣參加區域經濟組織，台灣ICT產業雖然占台灣出口的35％以上、甚至占台灣GDP20％以上，但是這等於是我們把所有雞蛋放在同一個籃子，這其中有一個很重要的原因，就是因為台灣沒有參加區域經濟組織。

柯文哲指出，目前台灣在全世界只有ICT產品是免稅，其他要稅，如果台灣賣一個東西到其他國家，會發生什麼事，這就變競爭有困難。

他舉例，他1個月前去虎尾，老闆就跟他抱怨，因為台灣不能參加區域經濟組織，襪子出去要課稅，虎尾的毛巾廠、襪子廠就倒了一大堆，只剩做高階產品還能存活，其他全倒。

柯文哲說，他有跟美方表示，如果美方在國家安全議題上都希望台灣加入區域組織，特別在點名日本、澳洲，那應該更幫助台灣參加區域經濟組織，以防止台灣把所有產業都壓在同一個籃子裡。

柯文哲也補充，以前他問過資深財經專家、前行政院副院長林信義，是不是我們是不是ICT特別強？林信義稱不是，「是其他特別弱」，所以讓台灣經濟比較平均的發展，台灣要加入區域性經濟組織，這是必須的。