新北市長侯友宜今將出訪新加坡，被問到是否會針對台灣國際處境與兩岸論述發表言論，對此，侯今受訪表示，大家都很清楚台灣國際情勢，有地緣政治的關係，也要扮演台海區域的穩定，這些穩定攸關東亞地區甚至印太平洋連線上關鍵的位置，我們很清楚了解自己身處的位置。

新北市長侯友宜表示，台灣國際情勢有地緣政治的關係，須扮演台海區域的穩定。（陳慰慈攝）

侯友宜說，新加坡在國家發展上非常有自信，自立自強往前走，我們可以藉此機會見面聊一聊，希望我們在全球化過程中，要有信心跟大家介接，扮演穩定區域的角色。