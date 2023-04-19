訪星國將提兩岸論述？ 侯友宜這樣說 10:052023/04/19 中時 陳慰慈 、 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜（左）19日出席市政會議前，為中等學校運動代表隊授旗。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今將出訪新加坡，被問到是否會針對台灣國際處境與兩岸論述發表言論，對此，侯今受訪表示，大家都很清楚台灣國際情勢，有地緣政治的關係，也要扮演台海區域的穩定，這些穩定攸關東亞地區甚至印太平洋連線上關鍵的位置，我們很清楚了解自己身處的位置。 新北市長侯友宜表示，台灣國際情勢有地緣政治的關係，須扮演台海區域的穩定。（陳慰慈攝） 侯友宜說，新加坡在國家發展上非常有自信，自立自強往前走，我們可以藉此機會見面聊一聊，希望我們在全球化過程中，要有信心跟大家介接，扮演穩定區域的角色。 #新北市 #新加坡 #侯友宜 #台海穩定 #兩岸論述 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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