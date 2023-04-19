調查局。（本報資料照）

美中近年爆料科技戰，陸企來台以高薪挖我高科技人才，嚴重影響國安。法務部調查局去年3月全台偵辦陸企違法來台挖角案，查出陸企「聚力成」半導體公司首席財務長郭彥辰，親自來台設立公司，大舉招募台籍半導體工程師，在台協助大陸母公司相關晶片設計、研發、封測，郭男並以高薪成功挖走超過7名工程師，在台進行晶片研發。台北地檢署19日依《兩岸人民關係條例》起訴郭男及陳姓業務主管、卜姓研發副總3人。

依據大陸聚力成公司官網資料，聚力成是2018年成立，是第三代化合物半導體公司。

起訴指出，郭、陳、卜等人未經經濟部許可，2018年在新竹縣竹北市設立同名的聚力成科技股份有限公司，透過人力仲介網站、網路平台及人脈介紹，招募GaN on Si、GaN on SiC 的研發和生產工程師。

郭男等人在台成功招募7人，組建管理研發團隊，由陳男整合上、下游供應商測試封裝之晶圓代工，再交由卜男評估後，將研發設計、測試工作分派給7人，7人須將工作成果上傳雲端工作群組供大陸聚力成母公司檢視。

台灣聚力成公司除在台挖角外，另向台灣某精密儀器公司等多家上游供應商採購材料及儀器設備，並與多家中下游業者合作進行封裝、測試，包括員工薪水及相關開銷均由大陸直接匯人民幣至員工外幣帳戶、 或台灣金融帳戶支應。

之後因調查局查緝陸企挖角案甚嚴，郭男擔心觸法風險，遂於 2021年4月、8月兩度將台灣聚力成公司變更登記給第三人，但大陸聚力成公司仍以此方法在台挖角研發晶片設計等業務。去年3月9日，北檢指揮調查局新北市調處兵分3路搜索，約談郭男等人到案。