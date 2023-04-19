The Celtics had 64 points in the paint, their most in a playoff game over the last 25 seasons 💪 pic.twitter.com/Lv9xcBLMDn — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 19, 2023

老鷹本賽季就是拿塞爾提克沒轍！今（19）日持續作客「綠衫軍」的東區季後賽首輪G2，崔楊（Trae Young）的三分神射持續失靈，加上兩大內線主力約翰柯林斯（John Collins）、卡培拉（Clint Capela）僅合得9分，在內、外線佔不到便宜的情況下，老鷹最終以106比119敗北，綠衫軍則拿下季後賽2連勝、本季雙方對戰的5連勝。

亟欲振作的老鷹有不錯開局，首節建立雙位數領先優勢，但末段手感卻急速降溫，長達5分鐘未有分數進帳，首節打完讓綠衫軍將比數反超，而一旦領先，綠衫軍就不再將優勢讓出，半場結束以61比49領先，易籃後老鷹低迷狀況仍沒有改善，第三節中段被拉開到20分落後，綠衫軍強勢替這場比賽買單。

綠衫軍明星前鋒塔圖（Jayson Tatum）拿下29分，包含5記三分球，懷特（Derrick White）貢獻26分，傑倫布朗（Jaylen Brown）也有18分進帳；老鷹穆雷（Dejounte Murray）飆出全場最高29分仍無用，本季對陣綠衫軍吞下5連敗，包含例行賽0勝3負。

兩隊內線得分比為64比40，根據《NBA on ESPN》推特，綠衫軍本戰在油漆區狂轟64分，是隊史近25年來最高紀錄。主場取得2連勝的綠衫軍，首輪G3將移師到老鷹主場。