鈣質是人體所需的巨量礦物質之一，家醫科醫師陳欣湄指出，鈣質在體內有非常多作用，缺乏可能導致抽筋、心臟病或免疫力下降；她也提醒，一次攝取過多鈣質會影響其吸收率，建議在飯後補鈣較佳，且避免和高纖、高鐵食物或咖啡因同時攝取。

陳欣湄在臉書發文指出，鈣是身體必須且「巨量」的礦物質，一日所需的量高達1000至1500毫克；鈣質可以保持骨頭及牙齒健康、維持肌肉及神經系統功能，還可幫助調節血壓及其他生理功能。

陳欣湄表示，鈣質於體內99％分布在骨頭及牙齒當中、1％存於血液及體液中，一般人補充鈣質都是為了骨質健康、護住骨本，卻忽略了那1％鈣質對身體的重要性。

陳欣湄指出，人體的肌肉、神經、血液凝固及調節血壓功能，皆發生在1％的血鈣中，當骨質中的鈣不夠時，血液中的那1％鈣質會立即救援骨質，導致血液中缺乏鈣質，這時可能出現肌肉痙攣、抽筋、心悸、心律不整、心臟病或免疫力下降等症狀；若持續不理，可能進一步造成骨質疏鬆症。

至於補鈣的最佳時機，陳欣湄提出3點注意事項，第一「分散補充」，一次攝取過多鈣質會影響其吸收率，建議每次攝取量不超過500毫克；第2「飯後補鈣」，飯後胃酸分泌量較高，有利鈣質消化和吸收；另外，避免和高纖、高鐵食物或咖啡因同時攝取，可能影響鈣質吸收率。

陳欣湄指出，市面上常見的鈣包括碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣、珊瑚鈣、螯合鈣及牛奶鈣，各自有優缺點，沒有哪一種最好；不過記得挑選時一定要看包裝上的鈣質含量，否則可能以為自己補充足夠鈣質，換算吸收率、濃度後其實完全不夠。