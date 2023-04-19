農委會與立委強調是要推廣營養食材給學生，民眾質疑為何推廣的剛好都是被大陸下禁令的農漁產品。（截取自國會頻道直播）

大陸去年以檢出禁藥為由暫停台灣石斑魚輸入，政府透過「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓國中小學生在上學期可吃到4次石斑魚。此外，本學期20間學校將採用鳳梨入菜，農糧署強調是要擴大入菜而非要救產銷。立委今（19）日也強調是要推廣營養食材給學生。民眾反批，既然只是基於營養角度，為何大陸下禁令前不擴大推動？

立法院經濟委員會今日處理或審查112年度中央政府總預算案有關行政院農委會及所屬主管預算凍結案等16案。

民進黨立委陳亭妃表示，針對媒體炒作「班班吃鳳梨」的議題，農委會的回應實在「太過軟弱」，鳳梨入菜是站在營養而非過量（滯銷）的角度，鳳梨在水果中是酵素之王，維生素、膳食纖維等都相當豐富，是為了小朋友好。現在是鳳梨生產旺季，當然要鼓勵吃好的食材。

農委會副主委陳駿季表示，鳳梨營養價值非常高，推廣給全體國人一定有健康上的幫助，「班班吃鳳梨」是被媒體炒作出來的名詞，是從「班班吃石斑」衍伸而來，農委會在回應媒體議題上會再改進。

民眾Y小姐說，農委會目標未來倍增鳳梨入菜，卻又不要班班吃，那政府到底是要人民吃還是不要吃？搞得大家好混亂。

民眾H先生說，政府鼓勵推廣好食材當然支持，但為何剛好都是被大陸下禁令的這幾項農漁產品？這很難不讓人懷疑是在救產業。

民眾L小姐說，如果只是基於營養角度，為何之前不擴大推動，難道被禁止前營養角度就不是學生的優先？