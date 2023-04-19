43歲湯唯最近在韓國電影圈表現突出，以《分手的決心》狠掃韓國6項獎座，更成為青龍電影獎史上首位非韓籍影后，2月她和家人回到韓國，昨(18日)以一襲白色套裝出席車展活動，看來十分幹練，活動上聊到「Q3、Q4（第三季、第四季）」的專有名詞，湯唯表情尷尬，坦言不知道是什麼意思，引來網友讚她很可愛，也有人替她緩頰表示湯唯這輩子都在當演員，沒上過班，不知道這些也算正常。

湯唯去年與韓國導演朴贊郁合作拍攝電影《分手的決心》拿獎拿到手軟，可見在當地人氣之高，之後她還有新作品要發布，即是婚後首度和導演老公金泰勇合作的《Wonderland》，光是演員陣容就令人期待，除了她還有朴寶劍、裴秀智、鄭有美和崔宇植，更傳片中孔劉特別答應飾演湯唯的老公，暫定今年上映。

今年2月，湯唯被拍到出現大陸機場，一路上跟接機的粉絲說說笑笑，到了停車場便找了一塊空曠安全的地方，蹲下替粉絲簽名，接著搭上老公開的車返家，用行動回應離婚謠言，本月初她回老家替父親慶生，金泰勇也陪在身邊，女兒更是開心地活蹦亂跳，照片曝光可見一家三口相當溫馨幸福。

昨湯唯出席上海車展活動，可見她頂著一頭黑色長直髮，身上穿著白色套裝，難得展現出女強人的風範，她一上台就禮貌向觀眾鞠躬問候，並分享許多家庭趣事，還誠實表示不知道「Q3、Q4」是什麼，網友見此表示：「一看就沒當過普通打工人羨慕了」、「本打工人也不知道啊，我們單位都說第三季度第四季度」、「季度，Q3Q4就是第三季度第四季度的意思，可能學生不懂，但是出來工作的人大多都懂」、「大多都懂？難道我就是那個少數人？」。