藝人梁云菲昨(18日)認了私密片遭外流，她難過表示沒料到會發生在自己身上，坦言內心相當受傷；對此，前男友金剛除了發限動否認影片男主角並非自己之外，更曬出比中指照怒嗆：「自己好好過生活不行嗎，不要什麼都扯到我」。

梁云菲得知私密片遭外流後，坦言原本害怕到只想要逃避一切，但想到有深愛跟想保護的人，便告訴自己必須勇敢跟面對，接著強調：「我真的很受傷，我男朋友更是不好受」，也懇求所有人不要再持續散播影片，否則會採取法律途徑，最後更寫下：「這是我目前用盡全力，所能打下的字句了」，不難看出心情相當低落，不過隨後便將PO文刪除。

金剛否認是影片男主角。（圖／aloha6969 IG）

前男友金剛得知梁云菲私密片遭外流後，先是在限動發文否認：「不是我！不是我！不是我！聽清楚，被跟比是不一樣的」，接著曬出一張比著中指的照片，只見他先是大爆粗口怒嗆：「自己好好過生活不行嗎，不要什麼都扯到我」，接著強調沒有拍私密片的癖好，更加碼爆料：「再來我都會剃毛！到底夠了沒？」否認自己是影片中的男主角。

金剛曬出比著中指的照片，接著爆料自己會剃毛，否認為影片男主角。（圖／aloha6969 IG）

根據《鏡週刊》報導，影片中男主角透露是名ABC，也是家族企業富二代，異性緣一向相當好，不過對方友人透露影片拍攝的時間，並非梁云菲所言在好幾年前，由於兩者說法有所出入，也讓外界更加好奇兩人關係。

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