「華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣100億元整，其中新台幣級別50億元、美元級別等值新台幣50億元，由新光銀擔任基金保管機構，並以新台幣及美元計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起屆滿3個月後，整體資產組合加權平均存續期間應逾1年。自成立日起6個月後，投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且以投資符合金管會所訂外國債信評等級規定的投資等級債為主，不投資非投資等級債。