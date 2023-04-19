台中一名男子前年透過交友軟體「探探」認識15歲少女，明知對方年紀，仍在某商店廁所、樓梯間內與對方發生關係2次，隔年又在租屋處發生一次關係，少女父親得知後提告，雙方事後以12萬元和解，法官將3次行為分別判處2個月徒刑，合併後為4個月，可緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

男子在前年9月22日透過探探交友軟體認識未滿16歲的少女，26日在某商店的廁所內，未違反少女意願下發生關係，隔5日又在同一間店的樓梯間再次發生關係，去年3月又在男子租屋處發生性交，少女父親後來得知報警，由臺中警局婦幼警察隊報告檢察官偵查起訴。

法官認為男子3次性侵女方，各以其陰莖陸續插入對方陰道、口腔的方式，犯罪目的單一，行為有些不同，應該分開判刑，法官認為男子明知女方當時年僅15歲，對性自主能力及判斷能力均未成熟，事後雙方以12萬元和解，男子會分期給付，考量他在警詢中陳述教育程度、職業、家庭經濟狀況、素行等，依對於14歲以上未滿16歲之女子性交，共3罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，可緩刑2年，