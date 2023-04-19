桃園市一名58歲陳姓婦女與26歲張姓兒子遭恐嚇，竹聯幫明仁會成員以綽號「阿牛」為首共5名惡煞，竟上門暴力討債，還逼陳女交房屋權狀抵押，她無力支付只好報警求助。桃園市大園警分局與台北市士林警分局組專案小組追查，成功逮到5名嫌犯，全案依組織犯罪條例與恐嚇取財罪，移送士林地檢署偵辦。

大園警方表示，日前接獲民眾報案，稱遭綽號「阿牛」的21歲李姓男子結夥上門追債，經調查該犯嫌挾竹聯幫明仁會之名暴力討債，被害人十分畏懼才報警處理。為斷絕幫派不法獲利並徹底剷除轄內不法分子，接獲報案後深入追查，發現犯嫌以暴力討債、吸收未成年人加入竹聯幫明仁會擴大組織勢力，且一群人在台北市士林區也有犯罪行為，便與士林分局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦。

據悉，該對桃園母子根本沒欠錢，就遭到以明仁會成員「阿牛」為首的5名嫌犯恐嚇取財，以陳女兒子積欠債務為由，逼陳女代為還錢。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

據了解，陳姓母子根本沒欠錢，就遭到以「阿牛」為首的5名嫌犯恐嚇取財，他們以陳女兒子積欠債務為由，逼陳女代為還錢，2021年10月得手後食髓知味，接著又要求陳女交出房屋所有權狀抵押債務，陳女無力支付，便請求警方協助。警方3月底持拘票將5嫌拘提到案，嫌犯自知難逃無反抗，全案查獲李姓主嫌以及22至25歲間的4名共犯，後續依組織犯罪條例、恐嚇取財罪，移送士林地檢署偵辦。

大園警方提到，這次掃黑行動專案自今年3月8日到4月8日，績效計有檢肅竹聯幫明仁會1件5人、查獲毒品案犯嫌19人、洗錢防制法3人、妨害自由3人、恐嚇取財1人、槍砲彈藥刀械管制條例2人，共計查獲嫌犯33人，對於維護治安工作，大園警方將持續執行各式掃蕩勤務，強力打擊犯罪淨化治安。

大園分局長王鉉仁強調，將持續強化清源2.0、社區警政再出發及第三方警政等工作，挖掘轄內疑有幫派出入、治安疑慮的營業場所，擴大臨路檢等方式嚴正執法，並將場所涉及行政違規部分以第三方警政函請市府相關局處裁處，徹底斬斷幫派不法分子根源，強勢打擊幫派氣焰。