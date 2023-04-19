大陸商務部就台灣單方面貿易限制2455項商品進口展開貿易壁壘調查，台灣民眾黨主席柯文哲美東時間18日上午在飯店受訪時被問到，有可能會中斷ECFA嗎？他表示，如果終止就加速台灣脫離中國，對中國政府來講這也是投鼠忌器。

柯文哲表示，ECFA早就超過10年期限，理論上中國是隨時可以中止，但如果終止的話，就加速台灣脫離中國，所以對中國政府來講這也是投鼠忌器。

柯文哲直言，台灣出口最高是43％，去年好像掉到39％，還是很高，所以貿易依存度很高，至少台灣不會跑走，他相信對北京政府來講，這是一個兩難的題目。

柯文哲13日拜會AIT主席羅森柏格時，呼籲美國應該要幫助台灣參加區域經濟組織，由於台灣對中國大陸貿易依存也很強，媒體詢問是否有跟對方討論嗎？

柯文哲指出，中國到美國輸出的前10大公司，大概台灣占6家，事實上，在台灣生產一部分，然後送到中國組裝再輸到美國，將來像美中貿易大戰，全世界慢慢在在脫鉤，台灣在這個期間內，要自己想辦法去適應，到時候我們是要兵分兩路，還是要怎麼做，這是我們自己要去討論。

柯文哲表示，美國當然會表達說現在跟中國的態度，他每次說，兩岸關係絕對不是台灣海峽兩岸，是太平洋兩岸，所以在這狀態下，中美對抗的架構之下，台灣怎麼去調整它的經濟結構，這是我們要去思考的。