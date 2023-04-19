大陸商務部日前發出聲明指出，即日起將就台灣對大陸貿易限制措施，展開對應的貿易壁壘調查，包含農產品、化工產品等，品項高達2455項，包含農產品、礦化工產品及紡織品等。農委會今（19）日表示，希望能回到雙邊協商機制來解決。

農委會副主委陳駿季指出，目前管制農產品項計1066項，農委會主管的有800多項，其中包含因防疫規定無法輸入的，例如非洲豬瘟疫區肉品，另一部分沒有防檢疫規定的產品，農委會就會進行相關評估。然而這800多項農產品與禁止大陸輸入的830項農產品不同，因為禁止大陸輸入的830項因為稅則號列的變更而成為1066項，大部分是農委會主管，但部分加工製品則是其他部會主管。

陳駿季說明，1066項是當初加入世界貿易組織（WTO）時，因為部分品項還沒全數完成協商，希望這次大陸的貿易壁壘調查能進到兩岸協商機制，農委會也會配合經濟部、陸委會等來協商。

陳駿季表示，協商過程中絕不會放任大陸的農產品可全數輸入，避免衝擊我國產業的影響，WTO會員國則都會為了保護自己的產業而設定配額限制，要確保我國產業健全發展也有很多手段。

問及這次貿易壁壘調查中，哪些農產品可能受到最大的影響？陳駿季說明，目前針對肉品、水果蔬菜都在評估當中。