南韓人氣啦啦隊女神李多慧14日在中職初登場應援，吸引上千球迷進場為一睹女神風采，她也會親切的在社群平台上轉發粉絲標註她的限時動態，不過她卻被網友發現回韓國後將在台灣的限時動態刪除引發熱議，對此，李多慧罕見以行動反擊這些傳聞。

日前一名網友在Dcard「李多慧限時動態消失了！？」為題發文，他發現李多慧來台三天都會轉發球迷及粉絲的限時動態「不過不過，有件事很奇怪，她今天一結束（亦即要回韓國了） 所有的限時動態都消失了！？」

此文一出，隨即掀起討論，有人認為「為了錢而已」、「誰不是為了錢上班？她還會再來，如果不喜歡頂多下個月別支持就好」但仍有人替李多慧喊冤，認為應該是平台的問題「妳覺得她有那麼閒一個一個刪掉嗎？」更有粉絲出面解釋這是她經營社群一直以來的習慣「不是說這樣就不真誠啦，從以前她對粉絲的態度都是有目共睹的，而且在ig重複操作同一動作是會被官方查的，我覺得這沒有什麼好質疑的啦」。

對此，李多慧昨（18）晚也直接以行動直接打臉網友，在1小時內轉發30則以上粉絲標註限動，其中包含在場邊跳應援舞及參加活動等，更在深夜更是連發限動超過90則以上，已經快突破IG最多百張的限制，甚至持續到隔天19日清晨5點都還在轉發，用實際行動澄清傳言。