有些人一旦談戀愛就會花許多時間在戀人身上，把朋友拋諸腦後，但《小鐵星座》運勢專欄分享，對朋友比對戀人還要好的3星座男，依序是射手座、牡羊座、獅子座，在他們心目中朋友是不可或缺的，付出的心力會比對戀人還要多。

▍第3名：獅子男

獅子男之所以會讓人覺得對朋友比對戀人好，主要原因是太愛面子，不管自己是否能搞定總是先答應了再說，並且付出所有努力幫助朋友，不能讓別人小看，若他們最終沒幫成朋友會比對方還懊惱，覺得愧對朋友的信任。

▍第2名：牡羊男

牡羊男熱情仗義，在他們眼中戀人就像自己的家人，無論做什麼事都可以被原諒，但朋友不同，一旦產生嫌隙就難以破鏡重圓，如此一來，自己的口碑在朋友圈裡就會大打折扣，對他們來說完全無法接受。

▍第1名：射手男

射手男樂觀開朗、善於交際，朋友非常多；他們在戀人眼裡，對朋友總是比對另一半還要好，因為他們在談戀愛時只有短暫的熱情，時間久了熱情便會消失，但朋友之間卻不一樣，不會過於親密，而且也不會互相管制，因此射手男更願意親近朋友。