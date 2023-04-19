柯富仁表示，整個電視面板在經過幾季的庫存削減之後，現在需求逐步往上，後面幾個重要的銷售季節，包含大陸的618以及接下來歐美的第3季之後旺季準備的銷補貨情況，TV面板出貨這邊會逐步的往上。IT產品的部分，目前電競之類的消費性產品需求持續增加，今年越來越多應用應該會在庫存逐步降低之後，達到一個正向的季節性的需求。

友達Micro LED最主要的從幾個應用開始，包含穿戴以及特殊應用，像透明顯示器，而未來可能在消費性產品大尺寸電視上面有一些很大的重點。友達「60吋高透明度Micro LED顯示器」以玻璃基板為載體，結合Micro LED的顯示技術，利用微型LED晶粒高穿透率的光學設計、LTPS技術和搭配無邊框設計，擁有600nits的全畫面亮度、大於60％的穿透率以及大於NTSC 110％的廣色域優異表現，相較於透明OLED顯示器產品，友達的Micro LED透明顯示技術具有高穿透性和高亮度優異特性，擁有更佳的顯示品質。

至於缺水缺電問題，友達董事長彭（又又）浪表示，面板製造它是耗能、耗電、耗水的過程，但友達也很早就體認對環境有非常大的保護責任。在節水的部分，友達水回收率達到95％，即使最近缺水，還是有足夠充分供應自己使用，並沒有受到缺水影響。

節電方面，友達內部每一年的節電率都達到2個百分點以上，而且每年在累計，希望未來能夠有更節能更低溫的製程，部分老舊廠房跟耗電設備能做更快速的替換，也放進更多智慧節能方案，讓節能更快速，對於總體耗能，目標到2030年能夠有30％的下降。