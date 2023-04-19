報導指出，谷歌計畫在5月10日召開的年度開發者大會「Google I/O」上發表這個全新產品。

這些文件顯示內部代號為「Felix」的Pixel Fold折疊式智慧手機號稱將擁有「折疊手機上最耐用的鉸鏈」，售價從1,700美元起跳，與三星1,799美元的Galaxy Z Fold 4一較高下的意味濃厚。

文件亦指出，Pixel Fold主打的賣點將是防水性能，以及只有口袋大小的外型，其外部螢幕為5.8寸。

根據CNBC看到的照片，此款手機以書本方式左右開合，打開後露出一個平板電腦大小的7.6寸螢幕，這與三星競爭產品的螢幕尺寸一樣。

Pixel Fold重約10盎司，比三星Galaxy Z Fold 4略重一點，但配備比該競爭產品容量更大的電池，號稱續航力可達24小時，在低功率模式下更可長達72小時。

此外，Pixel Fold將採用谷歌自家的Tensor G2晶片，和去年首度用於Pixel 7/7 Pro手機的處理器相同。

谷歌發言人拒絕對此發表評論。

雖然硬體只佔谷歌營收的一小部分，但Pixel Fold將是其Pixel系列中最昂貴的手機，也將展現由谷歌打造的可折疊手機會呈現什麼樣貌。

此時正值谷歌和三星關係似乎出現裂痕。周一谷歌母公司Alphabet股價下跌逾3.5%，因媒體報導三星考慮將其智慧手機上的預設搜尋引擎從谷歌改為微軟的Bing，這項業務對谷歌年營收的影響高達30億美元。

根據谷歌內部文件，該公司將提供一些優惠措施吸引人們改用Pixel Fold，包括向Pixel、iPhone或Android手機用戶提供打折的「舊換新」選項，以及免費提供Pixel Fold買家谷歌最新的智慧錶Pixel Watch。