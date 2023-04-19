北市陽明山仰德大道2017年7月，發生混凝土泵浦車煞車失靈，衝撞對向22輛汽、機車，造成4死9傷，混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭、維修泵浦車技師盧志宏遭起訴，一審依過失致死罪將陳及盧各判刑4年2月、3年6月，二審改判陳女2年徒刑，緩刑5年，盧的部分仍判3年半。可上訴。

起訴指出，2017年7月19日上午7時許，已經死亡的駕駛阮英貴從淡水出發，車上載著水泥工江金水、陳心怡出發，打算要到陽明山大公路工地進行灌漿，8點19分，在仰德大道3段、新安路路口時，因車輛失控，衝撞對向車道的汽、機車，導致4人死亡、8人輕重傷。

車上生還的江男、陳女均證稱，阮在事發前1分鐘，大喊沒有煞車，引擎煞車、腳踩煞車、手煞車均無效果，要求江去拿排氣管旁的木頭來阻擋，將因此跳車去拿木頭，認定是因3項原因無法發揮減速功效，泵浦車失控發生一連串的撞擊。