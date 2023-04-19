大甲鎮瀾宮18日晚間舉辦起駕宴，但董事長顏清標先前似乎因為顏寬恒遭檢調搜索，身體出現不適，隔天就前往高雄長庚住院。據了解，顏清標為了起駕宴相當費心，院方因擔心他身體負荷不了，原先不想讓他請假出院，但顏清標搬出大甲媽的神聖地位，最終讓醫師信服，經評估後，決定讓顏出院幾小時，他也在參加完起駕宴後回到醫院。

大甲媽起駕宴18日晚間舉行，鎮瀾宮董事長顏清標近7時才入場，但表現明顯緩慢，連一旁幕僚都不敢怠慢，不停的護著顏清標。

據了解，顏清標曾接受換肝手術，需要定期回醫院追蹤及換藥，但這次因顏寬恒拒絕交保事件，讓顏清標身體出現狀況，隔天立刻南下住院。

顏清標18日前就為起駕宴做足準備，希望能夠圓滿完成重要的起駕宴，但礙於身體微恙正在住院，他只好請求醫護人願讓他請假幾小時，雖院方因考量到顏清標身體狀況，一開始不願讓顏清標出院，但在顏清標好說歹說下，甚至搬出自己對大甲媽的忠心，在醫師評估下，院方才願意讓顏清標出院幾個小時。

據了解，顏清標昨日的起駕宴雖表現得相當虛弱，但也乖乖地在參加完宴會後回到醫院繼續住院，目前情況相當穩定，而病情仍需住院繼續追蹤。