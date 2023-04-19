高雄一名趙姓男子去年騎車尾隨一名女子，在旁打手槍猥褻對方，還持續尾隨跟蹤A女，直到A女進入超商才作罷。橋頭地院審結，依犯跟蹤騷擾罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，趙姓男子2022年7月11日凌晨在高雄一間超商前遇到隻身一人的A女，竟騎車跟蹤A女，趁A女在停等紅燈時並排在旁，掏出生殖器開始自慰，嚇得A女騎車離去，但趙男持續騎車尾隨，直到A女進入超商內，趙男才停止跟蹤並離去。

此外，同年月3日凌晨，趙男又在醫院前遇見A女，再度騎機車跟蹤對方，沿著自由一路、自由二路、鼎中路、大中一路等路段一路尾隨，後來A女為了擺脫趙男，便直接掉頭騎到派出所，趙男見狀離去，A女報警後全案才曝光。

高雄地院審理時，法官指出，趙男尾隨獨自一人的女騎士，在其面前自慰，使對方心生畏懼，此後也下班後不敢回家，出門需有人陪同等，認定趙男的行為明顯侵害女騎士安穩生活的權利，屬於跟蹤騷擾行為。

法官認為，趙男並不認識A女，僅為了滿足自身慾望，做出跟蹤騷擾行為，又於公共場所任意裸露下體，破壞社會秩序及善良風俗，造成被害人心理不適且影響日常生活，考量趙男認罪，迄今未與被害人成立調解等一切情狀，依犯跟蹤騷擾罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。