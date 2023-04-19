「香港01」新聞網19日報導，法國總統馬克宏月初國是訪問中國大陸時，在傳媒受訪談及台灣問題，及「不作美國附庸」等表述，惹起了歐洲內部及美國部分政治人物迴響。法國駐港總領事杜麗緹（Christile Drulhe）上周五（14日）接受專訪時，解讀馬克宏訪中之旅，強調法國尊重並支持「一個中國」政策，這並不妨礙在這個架構內與台灣開展交流。

香港01提問，馬克宏訪中期間接受美國政治新聞網歐洲版（Politico.eu）和法國《迴聲報》（Les Echos）專訪，表達出法國應避免陷入美國與中國在台灣議題上的對抗，過去幾天，該評論在西方引起了很多迴響。中美之間的競爭將不可避免地成為影響全球環境的主要因素。在最壞的情況下，兩國在該地區或發生軍事衝突。那麼法國對這樣的情況有多憂慮？

杜麗緹表示，法國在台灣問題上的立場非常明確和一貫。尊重並支持「一個中國」政策，這並不妨礙在這個架構內與台灣開展交流。對於兩岸局勢，法國的立場也是一貫的，馬克宏在會見習近平時已明確重申。

法方重視地區和平穩定，反對單方面改變台海現狀。眾所周知，法國是一個印太國家（is a nation of the Indo Pacific）。所以對法國來說，該區的和平與穩定真的很關鍵。

香港01註解，法國政府2022年版《法國印太戰略》指出，憑藉法國海外省和社區，法國本身就是印度-太平洋國家，也是唯一在印太地區擁有領土的歐盟國家：留尼旺和馬約特省、新喀里多尼亞和法屬波利尼西亞社區、瓦利斯和富圖納領土以法國南部和南極領地。

香港01問及，馬克宏在大陸受訪中強調「戰略自主」（Strategic Autonomy），也備受討論。他說，作為美國的盟友不等於要成為其「附庸」（an ally not a vassal）。是否因此預見到「戰略自主」的法國可能會在歐盟內部或美國面臨一些阻力？

杜麗緹指出，強調歐洲人需要加強戰略自主，這與法國夥伴所做的沒什麼不同，她認為中國也像法國的美國盟友、夥伴一樣重視其戰略自主。重要的是每個國家都有一定程度的自主權。對法方來說，新冠疫情無疑加速了相關舉措，包括在醫療衛生領域，在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，能源領域也是如此。在2022年8月至2023年1月的六個月內，歐盟的天然氣總使用量減少了近20％，期間沒有經歷重大經濟中斷，證明了法國的韌性。