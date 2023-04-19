物價狂漲，一名網友表示，從2000年到現在牛肉麵、雞腿便當漲了至少1倍，讓他很好奇到底有沒有什麼東西是23年來，完全都沒有漲價的，貼文引起網友熱烈討論，全場直接點名「麥香紅茶」，稱它是最後一道防線，從以前到現在都是10元銅板價。

一名網友昨天在PTT上發文分享，從2000到2023年，短短23年讓牛肉麵從60元漲到150元，雞腿便當從60漲到120元，紅豆餅則從5元漲到15元，但是總有一個東西是這23年都沒有漲價的吧？大家集思廣益一下。

貼文引起網友討論，「健保藥價啊，不漲還跌，爽」、「韭菜們買的股票」、「台鐵票價，應該不只23年」、「薪水啊！實質倒退」、「健保藥，還變得更便宜喔，神奇吧」、「過年的紅包」、「高麗菜沒漲還變更便宜」、「台灣自來水價27年沒漲」。

而最多人點名的就是麥香紅茶，「問就是麥香紅茶，萬年10元」、「麥香，我的神」、「問就是麥香」、「麥香，唯一沒漲價的東西」、「麥香是好朋友」、「麥香真的厲害 還是10元」、「麥香是最後一道防線」。