北京豐台區長峰醫院18日發生火情，截至當日18時，21人不幸死亡。陸媒指出，該醫院背後醫療集團資金情況堪憂，不僅高負債率，並且頻頻借款，甚至出售子公司緩解資金壓力。此外，長峰醫院實控人汪文傑頭頂不少專家、協會主委名號，但實際僅為大專學歷，其學術成果也難以尋跡，真實醫學專業能力成疑。

界面新聞報導，北京長峰醫院是一家以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的綜合二級醫院，是長峰連鎖機構的旗艦醫院，也是長峰醫院集團在北京的唯一分支醫院。在北京之外，長峰醫院集團還在上海、南寧、廣州、西安、合肥、長沙等20城開設醫院。

報導稱，目前長峰醫院的經營情況不容樂觀。據長峰醫院2022年上半年財務數據顯示，報告期內實現公司營業收入2.53億元（人民幣，下同），較同期下降5.12％。其合併資產負債率同期已達到71.6％，負債總計4.62億元。與虧損相比，長峰醫院更大的隱患在於其資產負債情況。

報導指出，長峰醫院從湖北一家默默無名的專科醫院發展到連鎖醫療集團，長峰醫院在行銷上下足了功夫。在央視於2019年的報導中，長峰醫院一度陷入網路「醫托」（客服人員冒充醫生或醫生助理）騙局；早在2004年，豐台長峰醫院就因冒充解放軍301醫院和現役軍人的名義為醫院做宣傳，被處以20萬元的罰款。

而長峰醫院法定代表人、實控人汪文傑出生於1969年8月，大專學歷。自長峰醫院成立伊始至2016年1月，汪文傑任公司執行董事、經理；2016年1月後，任公司董事長、總經理，任期自2019年1月至2022年1月。此外，汪文傑也曾當選第28屆國際血管聯盟（IUA）中國大陸分部全體委員會副主席、北京鄂州企業商會長。

報導指稱，與其多個頭銜對比鮮明的是，汪文傑的學術經歷和成果訊息更為少見和模糊。數個醫美網站訊息顯示，汪文傑26歲時根據中醫祖傳祕方並結合現代西醫理論研製出外敷、內服治療血管痛的特效純中藥製劑，27歲時又發明了高頻電凝微創治療血管瘤和脈管畸形的新方法，攻克了血管瘤醫療難題，被湖北省鄂州市政府作為特殊人才引進，破格評為副主任醫師、副醫師。

此外，前述訊息稱，汪文傑60多萬字的防治血管瘤專著《血管瘤脈管畸形診斷與治療》業已出版。不過，陸媒未檢索到該書目，而在前述第28屆國際血管聯盟（IUA）上，陸媒也未檢索到汪文傑作為講者的訊息。此外，在知網上也未能檢索到汪文傑的任何學術成果。