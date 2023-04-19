最近因吹南風，位於下風處的北部、中部空氣品質惡化，家醫科醫師李思賢表示，空氣污染對健康的影響相當廣泛，因現在的空污粒子極小，不只影響呼吸系統，還可以進入人體血液，導致體內自由基過多，引發各種代謝疾病，例如糖尿病、肥胖，還會大增心血管疾病、罹癌的風險。他建議，民眾應購置空氣清淨機，且勿在尖峰時間進行戶外運動。

李思賢在其臉書表示，由於空污成份越來越多，對於健康危害的範圍越來越廣，以近幾年來最為人熟知的PM2.5，全名是particulate matter，是指顆粒徑小於2.5微米的粒子的總稱，顆粒極小，可以直達肺部的底層，可以藉由微血管的氣體交換進入人體循環，因此傷害不限於呼吸系統，能竄流全身，導致各種代謝疾病、心血管疾病、神經系統、各類癌症、免疫系統異常等。

以神經系統而言，李思賢表示，孕婦若暴露於太多PM2.5環境中，會影響胎兒神經發展，增加小孩罹患自閉症的機率。

以免疫系統疾病而言，根據刊登於英國衛報的一篇「空污會提高自體免疫性疾病風險」，義大利維羅納大學的研究團隊發現，長期暴露於空染嚴重者，罹患類風濕性關節炎的風險增加40%、克隆氏症、潰瘍性結腸炎等炎症性腸病的風險增加20%，並使紅斑性狼瘡的發生率增加15%。