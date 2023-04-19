馬來西亞百萬網紅夫妻View Chin與Shermine結婚8年，最近家醜外露，Shermine於15日連發4篇文指控View Chin外遇、家暴、逼她吃春藥發生關係並拍性愛片，甚至帶人回來「三人運動」，引發網友熱議。View Chin昨日受訪證實兩人已離婚，更稱「我沒有出軌，是她出軌。」

33歲View Chin在TikTok擁有250萬粉絲，還是品牌創辦人，遭老婆爆料多種渣男行徑後，18日接受馬來西亞媒體專訪，根據《中國報》報導，View Chin二度聲淚俱下，否認Shermine大部分的指控，僅承認曾家暴，更反指女方二度出軌，不得已斬斷8年婚姻。

View Chin回憶9年前透過交友軟體認識Shermine，交往不久女方懷孕便結婚，起初前妻頗支持、崇拜和順從他，唯獨熱愛到夜店狂歡；3年前View Chin發現Shermine與陌生男的曖昧訊息，顧及家庭選擇原諒，想不到去年前妻生日時，又有陌生男傳示愛訊息「生日快樂，我愛你」，Shermine才承認出軌，因為View Chin忙於事業而疏忽她。截稿前Shermine未有任何回應。

Shermine先在臉書指控View Chin，稱生第3胎時，丈夫在她坐月子時睡了照顧孩子的護理師，並跟40萬粉絲的女員工Mira關係匪淺，公開兩人的親吻合照佐證，接著再PO自己被狂甩巴掌的家暴片，痛訴View Chin以工作壓力大動粗，還會逼她吃春藥後嘿咻並拍性愛片，而Shermine服藥後就會神智不清，有時早上醒來後全身烏青，更在某次清醒時才發現丈夫有帶人回來酒店進行「三人運動」。

事後，View Chin威脅她簽下離婚協議書、交出扶養權，否則斷絕所有經濟來源，還會公開性愛影片，若毀約就得賠償5萬令吉（約新台幣34.7萬元）。為顧及直播主的人設，Shermine被逼迫在辦公室和丈夫假裝很恩愛，還得讓Mira繼續幫助直播工作，甚至要容忍三人經常一起吃飯，只為了不要再被家暴出氣。

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