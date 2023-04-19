法務部調查局19日舉行第59期調查班結訓典禮，總統蔡英文致詞時表示，近年來面臨嚴峻的認知戰、複合式的網路攻擊以及商業祕密竊取等行為，讓調查局工作更加吃重，她勉勵117位調查局新血3點期許，要堅守民主法治，維護人民權益、即時掌握世代脈動，精進專業知識、落實嚴謹紀律及行政中立。

蔡英文表示，調查局在政府運作中扮演重要的角色，她於今年元旦談話中表示照顧人民生活，維持經濟的動能，守護國家的安全以及善盡區域的責任，是今年的4大目標，每項任務都與調查局業務息息相關。

法務部調查局19日舉行第59期調查班結訓典禮，總統蔡英文與結訓學員合照。(陳志賢攝)

蔡英文指出，尤其近年來犯罪型態多元，面臨嚴峻的認知戰、複合式的網路攻擊以及商業祕密竊取等行為，也讓調查局工作更加吃重，過去這幾年，調查局成立了許多專案計畫來強化情報安全保護的工作，除了打擊跨境網路毒品犯罪，也防止反制中共對台灣發展人才進一步竊密不法行為。

此外，蔡英文表示，去年透過全球合作及訓練架構，也就是CCTF，調查局與美國、日本、澳洲、斯洛伐克共同舉辦數位犯罪防制國際研習營，邀集了全球30多個國家、300多名司法人員，一起於線上交換經驗，持續昇華台灣與民主夥伴的合作交流。

法務部調查局19日舉行第59期調查班結訓典禮，總統蔡英文與結訓學員合照。(陳志賢攝)

蔡英文提醒學員，結業是責任的開始，並勉勵3點期許，第一：堅守民主法治，維護人民權益，民主法治是國家運作的根本，也是最大的共識，未來在任何工作崗位上，堅守民主法治的原則，來維護人民的權益。

第二：即時掌握世代脈動，精進專業知識，現在的科技進步速度很快，犯罪手法不斷翻新，一定要時時保持警惕，努力充實專業知識，來守護人民的生活。

第三：落實嚴謹紀律及行政中立，調查局是清廉有紀律的執法機關，未來學員的一舉一動會受到人民嚴格監督，一定要秉持專業，中立的立場，來符合人民對調查局的期待。

調查局59期結訓學員共 117人，受訓學員除有憲兵現役軍官隨班附訓之外，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，且有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試。

調查局19日上午在調查局本部，舉行第59期結業典禮，由總統蔡英文親自主持，與會的情治首長包括國安會祕書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、憲兵指揮部指揮官周廣齊等人。