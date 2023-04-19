大陸偶像選秀實境節目《乘風破浪》（舊名：《乘風破浪的姐姐》）自從2020年開播至今，每年上半年都會掀起不少話題，近日傳出兩位參加的台灣女星疑似「內鬥」，第一次公演時，賈靜雯疑似在台上暗酸徐懷鈺商演太多，沒時間排練拖累全組，對此，賈靜雯稍早在IG限時動態回應，目前狀態就是隨時隨地都可以睡著，可見拍攝節目之辛苦。

《乘風破浪》去年成功讓台灣來的女星王心凌翻紅，今年也有不少台灣女星參加，名單包括Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵。而這其中賈靜雯幾乎沒有唱跳背景，讓粉絲一度為她緊張，她則在機場回應粉絲說：「反正你們看我演戲可能看挺多了，現在就是做一些不同的給你們看」，並強調會加油撐到最後。

傳賈靜雯不滿徐懷鈺拖累全組。（圖／翻攝自偶像衝浪達人微博）

近日，微博上傳出節目已經拍完第一次公演舞台，其中徐懷鈺、賈靜雯同組，表演《路燈下的小姑娘》，而在表演過程中，有網友爆料歌手出身的徐懷鈺表現差，明顯跟不上動作，也記不住她們小隊的名字，主因是商演過多、參與練習時間不足，引來同組的賈靜雯在台上「內涵」（意指反諷、暗喻）對方，火藥味十足。

賈靜雯稍早發文。（圖／翻攝自alyssachia IG）

其他網友因此說：「啊這，到時候播出的時候可不可以全放出來」、「不會又是芒果台的劇本吧」、「肯定是假的，賈靜雯這種年齡情商和地位的演藝人員，不可能公開內涵別人」、「在芒果這種操作很常見」，而賈靜雯稍早在IG限動分享自己疑似在機場椅子上睡著的照片，說：「此時此刻的我...已隨時可以自在就寢」，並表示：「姐姐不是開玩笑的」，吐露參加節目的疲累。