大陸國家發改委政研室副主任、新聞發言人孟瑋今表示，第一季中國經濟發展實現了良好開局。國內生產總值年增長4.5％，增速比上年四季度提高了1.6個百分點，為完成全年經濟社會發展目標任務打下了堅實基礎。具體經濟運行的特點，孟瑋用三句話進行了概括：需求擴大、供給恢復、預期改善。

一是國內需求逐步擴大。消費較快恢復，一季度社會消費品零售總額增長5.8％，比上年四季度加快8.5個百分點。投資穩定增長，固定資產投資增長5.1％；其中，基礎設施、製造業投資分別增長8.8％、7.0％。出口增速回升，以人民幣計價貨物進出口額增長4.8％。

二是生產供給加快恢復。前期受疫情影響較大的接觸型聚集型服務業強勁復甦，生產性服務業增長較快，一季度服務業增加值同比增長5.4％，增速比去年第四季加快3.1個百分點。工業經濟平穩增長，一季度規模以上工業增加值增長3.0％，加快0.3個百分點；其中原材料製造業、裝備製造業生產穩中有升，消費品製造業由降轉增。

三是社會預期顯著改善。今年以來，地方、企業幹事創業的精氣神很足。3月份製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數分別為51.9％、58.2％，連續3個月位於榮枯線以上，產需兩端持續擴張，市場預期穩定向好。物價總體平穩，就業穩中向好，城鎮新增就業297萬人，同比多增12萬人，3月份全國城鎮調查失業率降至5.3％。

孟瑋表示，下一步，將按照中共中央、國務院的決策部署，牢牢把握高品質發展這個首要任務，堅持穩字當頭、穩中求進，加快落實已經確定的若干政策措施，持續鞏固經濟恢復發展基礎，努力實現全年目標任務。重點有以下幾方面工作。

一是綜合施策釋放內需潛能，促進消費持續恢復，釋放服務消費潛力，同時，有效激發民間投資活力，發揮政府投資引導作用。

二是加快建設現代化產業體系，打好關鍵核心技術攻堅戰，著力推進產業升級發展。三是進一步深化改革開放，謀劃實施新一輪國有企業改革，促進民營經濟發展壯大，穩住外貿基本盤，更大力度吸引和利用外資。

四是持續保障和改善民生，積極穩定和擴大就業，深入推進環境污染防治，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。與此同時，國家發改委將在深入調查研究基礎上，扎實做好經濟運行監測、形勢分析和對策研究，適時出台務實管用的政策舉措，鞏固拓展向好勢頭，推動經濟運行持續整體好轉。